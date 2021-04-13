Снег валил, снегоуборочная техника стояла – не хватало рабочих

Губернатор Андрей Чибис провёл совещание, участники которого обсудили качество весенней уборки снега в Мурманске. После внутренних и прокурорских проверок в правительстве региона были озвучены результаты.

Выпавших осадков за короткий период в Мурманске было много. Наряду со снежными сугробами росло и количество жалоб. Как результат - проверки, которые показали, что из-за совершенных ранее управленческих ошибок городская техника в снегопады стояла в гаражах. На снегоуборочных машинах некому было работать.

До работников деньги не довели, отмечает губернатор Мурманской области на совещании. Глава области подчеркнул, что управление дорожного хозяйства столицы Заполярья нуждается в большем финансировании. Несмотря на то, что предприятие сменило руководящий состав, закупило новую технику, кадрового состава для работы недостаточно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нам надо радикально ситуацию поменять в этом отношении, обеспечить необходимое финансирование этой деятельности. А самое элементарное, это базовый минимум, который должен делаться в городе, нормально чиститься дороги, дворы, проезды. Чтобы люди смогли добраться до работы, до своих домов и так далее».

Также на совещании губернатор отметил, что необходимо разобраться с ошибками и в кратчайшие сроки их исправить.

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