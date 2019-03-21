Снег во дворах – головная боль управляющих компаний

С начала зимнего сезона специалисты Управления дорожного хозяйства вывезло с дорог Мурманска 316 тысяч кубометров снега. Несмотря на приближающуюся весну, работы у дорожников становится только больше. Март бьёт рекорды по количеству осадков.

За последние 4 дня в Мурманске выпали полторы месячные нормы осадков. Но никакого коллапса с движением на основных магистралях города из-за снегопадов не произошло. «За последние четыре дня с дорог города было удалено 25 тысяч кубических метров снежных масс, сообщил Станислав Ланин, директор Управления дорожного хозяйства. - Если взять данные за весь зимний период, то это 316 тысяч кубов».

Усложняют уборку обочин дорог припаркованные в дорожных карманах автомобили. Депутат городского Совета Виктор Хабаров считает, что всему виной нечищеные дворы, по которым водители не могут проехать.

«Но Жилищный кодекс возлагает ответственность за уборку во дворах МКД на управляющие компании, - замечает Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска.- Жильцы за это платят деньги каждый месяц, уборка дворов в эту стоимость входит. Другой вопрос, почему они не нанимают технику, не привлекают сторонние организации для уборки».

Если управляющие организации и чистят дворы и подъезды к ним, то сваливают снег в огромные кучи, которые потом компании обязаны вывозить. Что будет с такими горками, если они пролежат до весны, вопрос открытый, но каждая из них во время потепления способна превратить территорию рядом с домами в неопределимую водную преграду.