Снег, вывезенный с дорог и улиц столицы Заполярья, складируется с нарушением санитарных норм

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на улице Домостроительной, куда регулярно УДХ свозит отходы.

Специально выделенный участок не соответствует требованиям. Площадка должна быть оборудована водонепроницаемым покрытием и огорожена сплошным земляным валом. Так как размещение собранного снега и льда непосредственно на почве недопустимо. Кроме этого, во время таяния отходы от зимней уборки стекают в ближайшую реку Роста, что причиняет вред окружающей среде. На других земельных участках ситуация такая же.

Анна Шомполова, старший помощник прокурора Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: «К организации, которая осуществляет деятельность по обслуживанию снежных свалок г Мурманска, а это УДХ, были приняты меры реагирования. По итогам администрацией было принято решение узаконить данные места».