Снег выявил самые плохие управляющие компании в Мурманске

Несвоевременная уборка и складирование снега, нечищеные кровли домов – одни из самых частых жалоб в адрес управляющих компаний.

Погода в Мурманске этой зимой переменчивая – то оттепель, то морозы, то снегопады, поэтому многие жилищные организации с последствиями непогоды справляются с трудом. Над ответом, почему работа идёт со скрипом, задумываются не только контролирующие органы, но депутаты горсовета.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мне кажется, что они не всегда очень разумно распределяют свои ресурсы. …Как руководителя образовательного учреждения, меня, конечно, волнуют подъезды к образовательным учреждениям. К любым: детским садам, школам. Не в самой школе. Потому что мы убираем сами территорию. Меня волнуют внутриквартальные подъезды. Одни управляющие компании быстро реагируют на жалобы, другие – просто нерадивые, не могут без надлежащего контроля выполнить свои обязанности. Логика таких управленцев понятна, чем реже чистишь, тем меньше ресурсов уходит, а люди пусть ходят по вытоптанным тропинкам. И это в лучшем случае!»

Александр Мотыленок, заместитель начальника Ленинского округа города Мурманска: «С начала года специалистами округа проведено 20 проверок. Выявлены 132 замечания, 71 замечание направлено в управляющие компании для устранения, а 61 замечание отправлено в комитет на составление протоколов административного правонарушения».

С начала года управляющие компании получили штрафы на 330 тысяч рублей. Контроль за деятельностью жилищников проводится ежедневно и круглосуточно.