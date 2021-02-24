Снега много! Мурманску необходимы новые площадки под пушистые «подарки» зимы

В Мурманске продолжается усиленная уборка снега, ежедневно дорожные службы вывозят тысячи кубометров снега. Евгений Никора проверил, как борются с последствиями интенсивных осадков на улице Ушакова.

Гудят за работой тракторы и гейдеры. Сильные снегопады не прекращались несколько недель, поэтому специалисты дорожных служб трудятся практически беспрерывно. С начала зимнего периода с улиц Мурманска вывезли около 350 тысяч кубометров снега, а на борьбу с гололедицей использовано 15 тысяч кубометров смеси песка и соли.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь, на участке около улицы Ушакова работает шесть единиц спецтекхники. Мы уже больше трети миллиона кубов снега вывезли с начала сезона и продолжаем работать на этой неделе. Упор делаем не по расчистке трасс, они более-менее расчищены, а по вывозу снега».

Евгений Никора отметил, что так же идёт подготовка к строительству новых снежных полигонов, которые необходимы для вывоза снега с городских дорог.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «У нас снежные свалки в черте города используются для временного хранения снега, а свалка в Дровяном используется для постоянного хранения снега. Мы сейчас заканчиваем формирование технической документации для объявления конкурса на проектирование новых, современных снегосвалок, которых мы планируем пока четыре штуки в черте города».

Уборка выполняется на всех участках северной столицы. Прежде всего, от снега освобождают дороги, по которым движется транспорт. Евгений Никора призывает жителей оставлять свои обращения на портале «Наш Север» или присылать заявки лично в администрацию Мурманска. Это помогает оперативно исправлять недочёты на улицах и во дворах города.