Снегопадов не боятся: специалисты группы компаний «Севжилсервис» подготовили спецтехнику к зиме
Если в прошлом году в это время лежал снег, то сейчас мурманчане только готовятся к приходу зимы. Интересно, изменился ли подход управляющих компаний к наступлению снежного сезона?
Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «В этом году уже были снегопады, поэтому у нас техника была проверена. Были выведены на уборку щётки, отработала техника хорошо».
А подготовка техники в компании «Севжилсервис» началась ещё летом. Специалисты провели полную диагностику, техобслуживание и необходимые ремонтные работы.
Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Всё работает, закупили новые колеса для погрузчиков, чтобы не скользили зимой, закупили новые ножи, а это дорогостоящее оборудование, но это позволит нам улучшить качество уборки в зимний период».
Ключевое преимущество, по словам жилищников, собственный, а не арендованный автопарк. Всего на балансе группы управляющих компаний более 40 единиц специализированной техники.
Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Это и тракторы, и погрузчики, и самосвалы… Есть даже вышки и кран. Создали запасы пескосоляной смеси на подсыпку во время гололёда».
Однако, жилищники подчеркивают, что чистота во дворах – общая задача и просят мурманчан при необходимости освобождать дворовую территорию от личного транспорта. Так уборка будет качественнее.