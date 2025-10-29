Снегопадов не боятся: специалисты группы компаний «Севжилсервис» подготовили спецтехнику к зиме

Зима на Кольском полуострове приходит не по числам в календаре, а по погоде за окном. И этот год не стал исключением. Первый снегопад уже дал официальный старт зимнему сезону. Для жилищников города - это сигнал к началу полномасштабной работы.

Если в прошлом году в это время лежал снег, то сейчас мурманчане только готовятся к приходу зимы. Интересно, изменился ли подход управляющих компаний к наступлению снежного сезона?

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «В этом году уже были снегопады, поэтому у нас техника была проверена. Были выведены на уборку щётки, отработала техника хорошо».

А подготовка техники в компании «Севжилсервис» началась ещё летом. Специалисты провели полную диагностику, техобслуживание и необходимые ремонтные работы.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Всё работает, закупили новые колеса для погрузчиков, чтобы не скользили зимой, закупили новые ножи, а это дорогостоящее оборудование, но это позволит нам улучшить качество уборки в зимний период».

Ключевое преимущество, по словам жилищников, собственный, а не арендованный автопарк. Всего на балансе группы управляющих компаний более 40 единиц специализированной техники.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Это и тракторы, и погрузчики, и самосвалы… Есть даже вышки и кран. Создали запасы пескосоляной смеси на подсыпку во время гололёда».

Однако, жилищники подчеркивают, что чистота во дворах – общая задача и просят мурманчан при необходимости освобождать дворовую территорию от личного транспорта. Так уборка будет качественнее.