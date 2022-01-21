Снегопады и метели не повлияли на работу железнодорожного транспорта

Бушующая метель вновь остановила все движение в Заполярье. Аэропорт Мурманск закрыли, часть региональных дорог перекрыли, а таксисты подняли оплату до заоблачных сумм, но не давали гарантий на успешность поездки. В такую непогоду единственным транспортом, который способен работать без сбоев, оказался поезд. На железной дороге всё спокойно.

Снегопады и метели не смогли повлиять только на одно транспортное сообщение – железнодорожное. Мало того, по словам сотрудников РЖД, поезда всё это время работали как швейцарские часы – чётко по графику, не задерживались даже на минуту. Пассажиры, которые приехали сегодня в Мурманск, были очень довольны выбранным способом для перемещений.

Что касается расчистки перронов и путей, то этим с самого утра занимался даже начальник вокзала, который вместе с сотрудниками вышел помогать в непростом деле.

Василий Рябков, ведущий специалист службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги: «В настоящее время на перегонах работает специальная снегоуборочная техника в количестве 28 единиц. Кроме того, задействовано устройство электрообогрева и пневмообдувки для очистки стрелочных переводов. Железная дорога работает в штатном режиме».

Отметим, что в таких погодных условиях пассажирам рекомендуют приезжать на вокзал заранее, чтобы не пропустить свой рейс. А подождать поезд можно в новом комфортном зале ожидания. Здесь обустроены удобные места отдыха с панорамным видом на город и вокзал, табло с расписанием, камера хранения и даже пеленальная комната для мам с младенцами.