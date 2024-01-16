«Снеговик-2024»: три дракона, два медведя и Чебурашка – творческая задача для военнослужащих Гаджиево

В гарнизоне подвели итоги конкурса по созданию снежных фигур.

Восемь снежных кубов под воздействием пил, лопат и других самых невероятных инструментов быстро меняют форму, и вот уже вместо безликих квадратов постепенно появляются персонажи мультфильмов, символы наступившего года и герои сказочных сюжетов. Среди участников конкурса снежных фигур «Снеговик-2024» военнослужащие частей и дивизий города подводников.

Ангелина Никитина, участница конкурса «Снеговик-2024», г. Гаджиево: «Молодёжь нашей части с активной позицией пришла и с удовольствием участвует. Здесь не соперники - все за коллективизм. Если нужно, то мы делимся, например, лопатами. Мы за дружбу».

Участие в создании снежной красоты на главной площади Гаджиево принимают семьями, делятся не только настроением, но и угощениями друг с другом. Пока мамы и папы заняты делом, детей развлекают специалисты Центра творчества и досуга: согреваются малыши играми и танцами. Кстати, это далеко не все скульптуры, которыми смогут любоваться жители города до наступления весны.

Иван Девочкин, специалист Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Наши военнослужащие во всём должны быть первыми. Даже в лепке фигур, потому что буквально через две недели фигуры будут лепит жители городка».

Важно, отмечают участники, что инициатором создания конкурса был Иван Ковган, капитан 1 ранга, погибший во время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе в сентябре прошлого года. Поддержание традиции теперь дань памяти подводнику. Также неслучайно выбор одной из команд пал на героя известной сказки – с большими ушами и очаровательным взглядом.

Дарья Куликова, председатель женсовета дивизии, г. Гаджиево: «Чебурашка выбран не случайно: это символ дружелюбия, мира – всего того, чего нам сейчас так не хватает. И Чебурашка стал символом поддержки участников СВО. Волонтёры посылают пряники, шевроны, игрушки с изображением Чебурашки. Мы не остаёмся в стороне, с нашими мы до конца - до Победы. Зачебурашим всех!».

Лучшие команды-творцы отмечены призами командующего подводными силами Северного флота. К слову, до 20 января определят ещё одного победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». В группе женсовета подводных сил стартовало народное онлайн-голосование, поучаствовать в опросе и выбрать понравившегося персонажа может любой участник сообщества.