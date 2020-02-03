Снеговики, которые приносят счастье и любовь

10 лет подряд на улице Шмидта в Мурманске появляются замечательные белые друзья-снеговики. Каждый год они разные, но неизменно весёлые и добрые.

Идея, превратить выпавший снег в сказку для всех, пришла когда-то мурманчанину Анатолию Онегину, с тех пор маленькая площадка недалеко от Театрального бульвара стала одним из любимых мест отдыха жителей окрестных домов, зимней фотозоной для жителей и гостей Кольского Заполярья, и даже профессиональные фотографы соревнуются в Сети выполненными здесь кадрами.

Анатолий Онегин, предприниматель, автор и создатель городских снеговиков: «Это простая идея! Снег надо чистить вокруг, из него и формируем фигуры, используя мешки. Потом этот снег оседает и превращается в снеговиков. Вообще-то в Мурманске сложно делать снеговиков, потому что воздух холодный очень. Он у нас не липнет, поэтому его надо смораживать».

Иногда снеговики гибнут от рук вандалов, но неутомимые оптимисты - отец и сын Онегины упорно их восстанавливают. Больше всех досталось первому снеговику, которому, если бы он не растаял, исполнилось 10 лет.

Анатолий Онегин, предприниматель, автор и создатель снеговиков: «Первый снеговик был очень простым, он стоял посередине этого треугольника. Он очень привлекал внимание людей. Сломали его быстро, буквально через неделю, потом я его восстановил, потом опять сломали. Сейчас люди стали к этому более терпимы и реже ломают наши конструкции».

На производство декора для снеговиков идёт все, что стало ненужным дома. Например, шапка у снежной бабы – свитер дочери автора, крыски – символ года – поролон, фетровая шляпа снеговика – бывшее пальто, а на пуговички, губки, шарф и носы снеговиков пошел обрезок ткани. Всё это создано умелыми и творческими руками семьи Онегиных. К изготовлению снеговиков пристрастился и сын Анатолия Алексеевича.

Анатолий Онегин, предприниматель, автор и создатель снеговиков: «Каждый сезон я делаю примерно по 3-4 снеговика. Это не только сломанные. На их долговечность влияет и оттепель, и погодные условия: заметает, они текут и их приходится восстанавливать».

Были здесь снеговики самые разные: и трехголовые, и сидящие на стульях. Нынешние изваяния посвящены Дню влюбленных, они тянут руки друг к другу и готовы, кажется, обнять весь мир. И хоть выполнены они из холодного материала, автору удалось через них передать своё тепло и хорошее настроение всем, кому посчастливится оказаться рядом.