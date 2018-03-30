Снежинка и видеофильм – за участие в массовом лыжном марафоне

45-й лыжный марафон в эти выходные состоится в Долине Уюта. В нём примут участие спортсмены из 12 стран. Также покорять марафонскую дистанцию будут олимпийские чемпионы.

Организаторы 84-го Праздника Севера приглашают всех желающих на 45-й лыжный марафон, который станет финальным аккордом полярной олимпиады. На старт гонки уже записалось более тысячи лыжников. Зрелище обещает быть массовым и ярким.

- Праздник Севера - одно из самых знаменательных событий в спортивной жизни Мурманска, - отмечает Владимир Богданов, директор 45-го мурманского лыжного марафона. - 1169 спортсменов выходят на свободный стиль 50 и 25 километров и 292 спортсмена на классический стиль.

Предварять лыжный марафон будет марш малышей, которые преодолеют на лыжах 200-метровую дистанцию.

- Мы движемся сегодня в разных направлениях, работаем со всеми аудиториями, - говорит Георгий Кадыков-Орбелиани, генеральный директор «Russialoppet». – Сначала стартуют дети, а за ними - мамочки и папочки. Нам очень нужны новички.

С прошлого года старт массовой лыжне даётся дважды: в первый день спортсмены проходят дистанцию свободным стилем, а во второй - классическим. В гонках выступят олимпийские чемпионы Анна Богалий, Ольга Зайцева, Никита Крюков, Александр Панжинский и чемпион мира Алексей Петухов.

- На завтра обещают небольшой снег, но насколько я знаю, марафонский круг хорошо подготовлен, - говорит Алексей Петухов, чемпион мира по лыжным гонкам, - поэтому сложностей с лыжами не должно быть. Покажем свой максимум, как говорится, очень приятно находиться на родной земле. Победителям лыжного забега достанутся денежные призы, а для участников марафона организаторы подготовили награды с необычным дизайном: если соединить медаль, которую вручают за 50 и 25- километровые дистанции, то получится единая композиция в виде снежинки. Такой трофей сможет получить только тот спортсмен, который преодолеет обе трассы. Ещё одно новшество - видеокамеры, которые установили по всему маршруту, каждый участник по окончанию соревнований сможет получить короткометражный фильм о своём забеге.

В воскресенье, после завершения основной программы марафона в Долине Уюта, состоится церемония закрытия Праздника Севера.