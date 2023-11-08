«Снежинка» обзавелась экологичным «Беличьим хвостом»

Раньше «Снежинка» была просто лыжной трассой, а сейчас она превратилась в большой спорткомплекс. Там также организовали экотропу с информационными карточками и лавочками для отдыха.

Пейзажные места «Снежинки» очень полюбились мурманчанам, поэтому именно здесь решили построить экотропу с символичным названием «Беличий хвост», ведь на КП-2 часто встречают этих пушистых красавиц.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «В прошлом году, в 2022-ом, в ходе рейтингового голосования мурманчане поддержали проект создания экологической тропы. Мы понимаем, что наша природа очень сложно воспринимает участие человека, поэтому технологически нам нужно было найти такое решение, чтобы мурманчане сюда приходили и не наносили вред природе».

Помимо дорожек рабочие установили беседки, лавочки для отдыха, качели и смотровые площадки. Несмотря на то, что тропа задумывалась как летний объект, местные жители уже проводят здесь свои выходные.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Всё собрано на винтовых сваях, а у нас больше двух тысяч свай здесь ввинчено. Минимальное влияние на природу и при этом максимальное участие горожан. Объект пока не завершён. Но уже сейчас горожане активно гуляют, пользуются экотропой, сидят на смотровых площадках и наслаждаются нашей природой».

Протяженность экотропы составила более двух километров. Строили её без техники, стараясь не нанести вред природе, а нужные инструменты и материалы рабочие переносили вручную. Сейчас завершается монтаж рекреационных площадок, настила и перил, а в скором времени появятся скамейки и урны.

Зальют в этом году здесь и каток, про освящённую лыжную трассу тоже не забудут.