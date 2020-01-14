Снежна зима и нехватка рабочих мешают навести порядок в городе

В управлении Октябрьского округа Мурманска провели заседание оперативного штаба по контролю работ управляющих организаций. Это уже второе совещание с начала нового года.

В Октябрьском круге 835 многоквартирных домов, а работу по обслуживанию жилищного фонда выполняют 44 управляющие компании, 71-но ТСЖ и ТСН. Мониторинг их работы ведётся регулярно. Специалисты администрации проверяют дворы, собирают информацию о работе жилищных организаций.

Павел Воронин, начальник отдела по благоустройству и взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса управления Октябрьского округа Мурманска: «Благодаря таким совещаниям между городскими властями и представителями управляющих организаций налажен более открытый диалог. На заседаниях мы детально обсуждаем адреса, где существуют проблемы, и стараемся вместе найти пути решения».

Эта встреча с жилищниками была посвящена работе в новогодние каникулы и первые рабочие дни недели. Беспокойство у комиссии вызывает несвоевременная уборка и вывоз снега. Однако, это не всегда связано с халатным отношением к своим обязанностям. Иногда такое происходит из-за нехватки рабочих или техники.

Семен Ситник, первый заместитель директора управляющей компании «Мурманнедвижимость-сервис»: «Нашей компанией взята в лизинг одна единица техники на 57 домов. Буквально два месяца у нас работает свой трактор, имеются два фронтальных погрузчика, которые мы берём в аренду. В принципе, нам этого достаточно. У нас постоянная нехватка кадров, потому что люди приходят и уходят. Это даже не связано с зарплатой, а просто с особенностями работы. Она действительно тяжелая и неблагодарная».

Дважды в неделю во всех округах города организуют такие совещания. На них детально рассматриваются проблемные объекты и совместно прорабатываются варианты решений.