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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.25 19:30

«Снежная битва»: игра, во время которой можно официально кидаться комками снега

Кубок Кандалакши по юкигассен проходит уже в 9-й раз без перерывов. Даже в ковидные времена соревнования успели провести до ограничений. Игра очень полюбилась на севере.

Владимир Гетманчук, организатор Кубка Кандалакши «Снежная битва»: «Надо попробовать встать в поле и хотя бы один раз поиграть. Потому что со стороны: ну снежки, что за прикол какой-то?  Но когда попадаешь на поле, у тебя какой-то выброс адреналина получается. Все начинают заражаться игрой».

Организуют соревнования со всей серьёзностью. Амуницию участников составляет шлем - в таком деле это обязательная часть экипировки. Конечно же - тёплая одежда и перчатки.

Игровое поле представляет собой разделенную напополам площадку с расставленными укрытиями и флагом для каждой команды, который нужно защищать. Но самая ответственная роль у судей. Да-да, их на каждой игре несколько.

Наталья Смирнова, главный судья соревнований: «Очень сложно судить, потому что человеческий глаз, к сожалению, не может видеть всё. Снежок летит и может попасть с разных ракурсов в игрока, а обеспечить полностью визуальный контроль на поле для судейства – это главная задача главного судьи для того, чтобы линейные судьи видели всё».

Как мы выяснили, больше всего в игру вовлекает её доступность. Снежные баталии могут устраивать все - от мала до велика.

Ирина Федорова, начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Кандалакшский район: «Снежная битва – она универсальна. Здесь может принять участие каждый житель города, создав свою команду от предприятия, учреждения. А всё, что нужно для игры, — это хорошее настроение, позитив, наверное, возможность стратегически мыслить, работать в команде и проявлять какие-то креативные моменты для достижения цели. А тут, как я поняла, нужно выиграть знамя, чтобы быть победителем».

В этот раз на поле встретились 6 команд. Здесь есть серьёзные соперники – команды, у которых за плечами плеяда выигранных сражений и победы в турнирах, а есть и новички - совсем зелёные участники.

Наталья Степанова, участник команды «Беломорье»: «Страшновато. Мы ещё, если честно, до конца не знаем всех правил. Как пойдёт игра, посмотрим. Думаю, всё будет хорошо, новичкам везёт, говорят».

Главное для победы – это тактика и стратегия. Также здесь многое зависит от сплоченности команды и чётких указаний лидера. Участники заранее должны распределить роли. Кто-то выполняет функцию обороны флага или нападения на противника, кто-то подаёт снаряды сокомандникам, а кто-то руководит.

Андрей Базаров, капитан команды «Русал»: «Увлекательно получилось, что мы сначала играли разными составами. А сейчас у нас состав уже более двух лет один и тот же, а меня всегда приглашают капитаном, я никогда не отказываю своей команде».

– Почему вам нравится играть в снежки?

– Единственный вид спорта, где можно официально кидаться комками снега.

Новички сражались смело и уверенно, однако тактика опытных игроков перевесила. Команда «Войта» уже во второй раз забирает заветный кубок победителей. Трофей будет храниться у них до следующего года, пока на 10-ом юбилейном Кубке Кандалакши им снова не бросят вызов.

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