Снежная лавина с крыши администрации накрыла двух северянок и девочку

Шокирующий ролик в Интернете облетел всю Россию! На нём видно, как с крыши здания на маму с ребёнком сходит огромная снежная масса.

Происшествие случилось в посёлке Видяево Мурманской области. На 20 секундном видео попал момент того, как полуторагодовалая девочка, буквально уводит свою мать за руку от крыши за мгновение до обрушения с неё снега. Меньше всего повезло ещё одной женщине, которая также остановились у здания поселковой администрации. Она попала в эпицентр удара. После происшествия обе женщины самостоятельно поднимаются на ноги, мать относит ребёнка в сторону. В «Телеграм-канале» Следственного комитета говорится, что пострадавших доставили в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает. После произошедшего следователи начали проверку. Они опросили должностных лиц, ответственных за очистку кровли от снега и наледи, изъяли документы, определяющие порядок уборки. О том, кто понесёт ответственность за данный инцидент, пока неизвестно.