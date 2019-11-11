Снежная пора забот добавила всем

Контроль исполнения управляющими компаниями обязательств по уборке снега придомовых территорий проходит регулярно. В этот раз проверку не смогли избежать компании, обслуживающие многоквартирные дома на улице Мира.

С наступлением холодов забот у управляющих компаний прибавляется. В их обязанности входит не только регулярная уборка снега с придомовых территорий, но и очистка кровли от наледи. Внеплановый рейд на улице Мира приятно удивил проверяющую комиссию.

«В этом дворе всё достаточно красиво и ухожено, - говорит Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Но самое главное, что об этом говорят жители двора. Отрадно то, что всё почищено ни к сегодняшнему приезду, а постоянно. И при любых погодных условиях обслуживание управляющей компанией хорошее».

Всего в Октябрьском округе Мурманска за месяц состоялось более семисот проверок, управляющим компаниям выписаны штрафы на общую сумму полмиллиона рублей. Что же касается дворов на улице Мира, то здесь тоже нашлись небольшие замечания - на козырьках подъездов не убран снег. Представители обслуживающей компании взяли недочёт на заметку и, в свою очередь, посетовали его на автолюбителей, которые паркуют машины и мешают работе спецтехники.

Все управляющие организации обязаны производить механизированную и ручную уборку снега согласно погодным условиям и графику работ, о невыполнение таких требований следует сообщать в управление округа или в Государственную жилищную инспекцию.