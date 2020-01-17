Снежная зима – большие заботы и коммунальных служб, и администрации

Борьба со снежной стихией продолжается в ЗАТО Александровск. Вся доступная подрядным организациям техника находится в работе. Это проверил глава муниципалитета Семён Кауров.

Совместный коммунальный рейд администрации большого ЗАТО, отдела муниципального контроля и представителей подрядных организаций показал насколько сложно сейчас бороться с последними снегопадов.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Я каждодневно объезжаю города, смотрю, что и как. Если у меня не получается, то это делают заместители. Я напоминаю, что в Полярном – это Богза, в Снежногорске – Лебедев, а в Гаджиево – Петрович. Все они живут и находятся в этих городах, поэтому они знают, какая и где обстановка, можно прийти в администрацию и смело задать вопрос, который интересует наших жителей».

Обращаются жители Александровска к главе и через социальные сети. Эти заявки обобщают, после чего специалисты составляют план по устранению замечаний. Рейды - это уже финальная стадия контроля исполнения.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Нам необходимо посмотреть, какие территории ещё дополнительно убрать, какое количество техники надо подключать к этим работам, потому что ситуация неблагоприятная. По итогам рейда к нерадивым будут выставлены денежные штрафы, это проблема исключительно подрядчиков: мы платим деньги, а в некоторые дворы ни заехать, ни пройти. Мы это видим. Техники не хватает, соответственно, мы будем принимать все меры к тому, чтобы наши подрядчики справлялись с той работой, которая у них в обязанностях, мы за это платим».

Техника и люди работают и днём, и ночью. Однако снег вновь и вновь заметает лестницы, улицы и дороги, которые буквально пару часов назад чистили машины.

Глава муниципалитета подчеркнул, что в прогнозе погоды на ближайшие недели изменений не предвидится, а значит и работать придётся втрое больше и к этому стоит быть готовыми.