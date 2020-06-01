Снежная зима – обильные паводки

Вторая часть заседания была посвящена проблеме паводка. Уже неделю водная стихия бушует и захватывает все большие территории региона.

Начальник регионального МЧС отметил, что все необходимые противопаводковые мероприятия ранее были организованы. Однако слишком большой снежный покров и резкое потепление привели к обильным паводкам.