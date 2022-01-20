Снежное месиво на улицах Мурманска заинтересовало Госжилинспекцию и прокуратуру

Снежная каша со дворов столицы Заполярья убирается, но медленно и со скрипом. Снегопады, обрушившиеся на город,обернулись настоящим коллапсом: движение для автомобилей и людей затруднено. ГЖИ и прокуратура отправились в совместный рейд, чтобы проверить работу управляющих компаний.

Более 30 адресов за один совместный рейд успевают объехать сотрудники ГЖИ и прокуратуры. На этот раз под проверку попали дворы Первомайского округа. Жители оставляют обращения на портале «Наш Север», наиболее проблемные участки становятся объектами пристального внимания ревизоров.

Алена Кузнецова, и.о. министра Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Чтобы ускорить работу и усилить давление на УК, мы контролируем содержание общего имущества, крыльца, скаты. Это безопасность содержания МКД. Мы просим прокуратуру помочь нам в части контроля благоустройства».

На улице Ломоносова, 8 очевидно давно не было ни техники, ни дворников. Снежные шапки внушительных размеров на домах и распаханная автомобилями колейность на дороге подтверждает такие предположения. Во дворе не то чтобы проехать, но и пройти невозможно. По результатам проверки сразу же оформляют дела об административных правонарушениях.

Юрий Кочевинов, прокурор Первомайского административного округа города Мурманск: «По результатам рейда будет решён вопрос о прокурорском реагирования для устранения нарушений. А также привлечение к административной ответственности должностных лиц в виде штрафа до 100 тысяч рублей».

Как правило, в таких случаях штраф накладывается на руководителя, а не на компанию, чтобы оплата шла не с денег жильцов, а из личного кармана директора нерадивой управляющей компании.