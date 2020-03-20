Снежногорск, Полярный и Гаджиево не собираются превращаться в Венецию

О снежных завалах, трубах и, конечно, коронавирусе сегодня говорили в течение коммунального рейда в большом ЗАТО.

Маршрут коммунальных рейдов в Александровске пролегает по трём городам, заезжают участники и в населённый пункт Оленья Губа. Глава ЗАТО уделяет внимание территориям, на которые жители обратили внимание властей в социальных сетях и на личных приёмах.

Прорывы канализационных труб особенно озадачили администрацию. Чтобы не оставлять граждан без воды, которая к тому же затапливает подвальные помещения домов, и не допускать образования луж около подъездов, системы в срочном порядке ремонтируют.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Я ситуацию беру на контроль. Просьба к жителям, если увидели ситуацию, где-то течёт канализация, это угрожает подвалам, сообщать нам в группе «Задай вопрос специалистам», которая есть на сайте управляющих компаний».

10 марта администрация заключила договор с компанией, которая будет выполнять строительство пешеходного моста в Полярном. О нём жители мечтают уже долгие годы, переход значительно сократит ежедневный путь многих полярнинцев от дома до места работы или учёбы.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «В конце года мы должны этот мост полноценно принять, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций относительно этой компании. Компания мурманская, мы с ней не сталкивались, не работали, она лицензирована и у неё есть разрешение на проведение таких работ».

Затронул во время рейда глава и тему закрытия границ ЗАТО на карантин. Таких мер принято не будет. Тем не менее, ситуация по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией тщательно отслеживается. У двух жителей Александровска были подозрения, но опасения оказались напрасны, анализы пришли отрицательные. Что же касается коммунальной темы, то основной фронт работ не изменен – это борьба со снежной стихией. Если снег не будет в скором времени вывезен за черту городов, то долгожданная весна грозит превратить Снежногорск, Полярный и Гаджиево в Венецию.