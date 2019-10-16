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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.19 19:30

Снежногорская школа присоединилась ко Всероссийской акции «Парта Героя»

Самые лучшие ученики будут иметь честь сидеть за партой, на которой увековечены история атомной подлодки «Курск» и бывший ученик школы - Денис Кириченко.

Когда-то в стенах школы № 266 города Снежногорска учился Денис Кириченко. Юноше пророчили карьеру ученого физика, но вопреки ожиданиям педагогов, Денис пошёл по стопам отца и деда, избрав для себя путь военного. 24-летний парень искренне радовался, когда после училища попал на атомную подводную лодку «Курск». Тогда никто не мог и предположить, что этот корабль спустя три года службы станет его могилой. В родной для молодого человека школе его память и память экипажа «Курска» решили увековечить по особенному, установили так называемую «парту героя».

«За партой будут сидеть учащиеся, достигшие наиболее высоких успехов в учёбе, во внеурочной деятельности, - рассказывает  Ирина Богатая, заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 266 г. Снежногорска. - Лучшие из лучших, как говорится».

Денис любил точные науки. Тем не менее, мечтал он о путешествиях. Именно поэтому парта героя находится в кабинете географии.

Образовательный проект «Парта Героя» призван в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших мужество. На  столе размещены личные фотографии и краткая история жизни. А с помощью специального QR-кода можно совершить экскурсию по сайту, где находится полная информация о героях и их подвигах.

На сегодняшний день проект «Парта Героя» реализуется в 12 общеобразовательных организациях Мурманской области: в Мурманске, Североморске, Александровске, Мончегорске, Ковдорском и Кандалакшском районах.

 

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