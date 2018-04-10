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День за днём с «Арктик-ТВ»10.04.18 19:30

Снежногорские борцы оказались лучшими

В минувшие выходные 17-й турнир по греко-римской борьбе за личное и командное первенство собрал на ковре снежногорской спортивной школы более ста юных борцов из городов области. Юноши 11-13 лет делают первые уверенные шаги в этом виде спорта.

Впервые спортсмены встретились в новом большом зале спортивной дестко-юношеской школы. 7 команд из Оленегорска, Мурманска, Полярного, Молочного и Снежногорска состязались за призы главы администрации ЗАТО.

- От имени главы администрации ЗАТО Александровск  я приветствую всех в этом зале, - говорит Галина Чебелева, начальник управления образования ЗАТО Александровск. - Пусть для вас, начинающих спортсменов, делающих первые шаги, эти победы будут лёгкими!

До чемпионов, признаются тренеры, ребятам ещё расти и расти. Но уже первые победы за плечами у них есть. Кто-то успешно выступил на городских, а кто-то на федеральных первенствах.

Когда на ковре воспитанники, спокойно тренерам не бывает. Знают, насколько важна поддержка и добрый совет. Снежногорские борцы не так давно вернулись из Таллина и не с пустыми руками. Состязания в Эстонии проходили по греко-римской и вольной борьбе. Последняя вошла в список Олимпийских игр чуть позже.

Соревнования прошли на дружеской ноте. Соперники на ковре, в жизни, скорее, приятели. Впереди ещё не одна подобная встреча. Часть призов за личные достижения отправятся в область, другая останется красоваться за стеклом спортшкол Александровска.

В командном зачете «бронза» у борцов из посёлка Молочный, «серебро» увезла сборная Мурманска, 1 место у снежногорских спортсменов.

 

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