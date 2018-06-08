Снежногорское АТП перешло на свою котельную

Начало июня в этом году выдалось совсем нелетним, даже по северным меркам. Холодно и на улице и в домах. В некоторых муниципалитетах возобновили подачу тепла, в областном центре в отдельных районах отопительный период не прекращался. Кто как может, изыскивает альтернативные способы обогрева.

В соцсетях обсуждения на тему «не пора ли снова включить отопление» появляются регулярно. Не всё так просто. Сразу по завершению отопительного сезона теплоэнергетики начинают готовиться к следующему: проводят испытания сетей, верстают планы на ремонт магистралей и котельных. Возобновление теплоснабжения сокращает ремонтный период, а, самое главное, отразится в квитанциях за потреблённый ресурс. Это выльется в копеечку и для граждан, и для предприятий, и учреждений.

В Снежногорском АТП изыскали альтернативный способ обогрева. Осенью прошлого года приобрели и установили оборудование.

- Всё оборудование умещается в контейнере, соединено с системой отопления гаражных боксов и административных зданий, - поясняет Сергей Богза, директор Снежногорского АТП. - Топится котёл пилетами – спрессованной древесной массой. Производят их с полдюжины предприятий.

В настоящее время система отключена на профилактику, но если июнь решит побить температурный антирекорд, то запустить чудо-котёл много времени не потребуется.