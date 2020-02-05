«Снежные фантазии» рождались в непогоду

Замки, мыши, снеговики и их скульпторы-дилетанты. В ЗАТО Александровск состоялся традиционный конкурс по лепке снежных фигур.

Шпатель, ручная пила, лопаты и краски – инструменты, которые понадобятся начинающим снежным скульпторам. Пара часов работы и из куба в половину человеческого роста начинают вырисовываться фигуры.

Участники конкурса «Снежные фантазии» из Полярного о причинах участия говорят со смехом – привели их на площадь Двух капитанов вовсе не обещанные организаторами призы.

Из-за капризов погоды конкурс снежных фигур пришлось перенести. Кубы тоже не выдержали натисков метелей и морозов – местами начали разрушаться. Однако александровцы – народ упорный.

В каждом из городов большого ЗАТО наградили победителей традиционного конкурса. Дипломы и подарки вручили участникам во время праздничного представления, посвященного встрече солнца.