Снежные фантазии украсили города ЗАТО Александровск

Чтобы за Полярным кругом стало теплее, александровцы встретили солнце конкурсом снежных фигур и народными гуляниями.

Конкурс «Снежные фантазии» зародился несколько лет назад в Снежногорске. Идею подхватили и другие города большого ЗАТО. Каждый год участников конкурса снежных скульптур становится всё больше. Но есть и постоянные, уже полюбившиеся членам жюри, мастера снежных фантазий.

«Наша скульптура обозначает геометку, которая показывает геоданные нашего Снежногорска, - рассказывает Юлия Сафоновская, педагог-организатор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи г. Снежногорск. - Называется она – «Центр мира».

Наталья Сметанина, классный руководитель 6 «А» класса СОШ № 266 г. Снежногорск, рассказывает о задумке своей команды: «Мы решили сделать, что-то красивое, оригинальное и необычное. Вот оно – наше солнце! Забирайте, грейтесь!»

- В Год театра мы должны танцевать, петь, веселиться, приглашать на праздник гостей, - поздравляет с началом праздника Виктория Неплюева, директор Полярнинского комплексного центра социальной поддержки населения г.Снежногорск. – Мы хотим пожелать всем, всем, всем – снежногорцам и жителям ЗАТО Александровск, чтобы у каждого этот год был хорошим, успешным, озорным, активным! Чтобы у каждого был свой дом, семья, уют, тепло! Чтобы в доме всегда был накрыт стол для гостей, для друзей!

Фантазия полярнинских мастеров не уступает снежногорцам. Буквально за пару часов на главной площади города из снежных кубов «выросли» мамонтёнок, белый мишка и даже Будда.

Владимир Пинчук, член команды АО «10 судоремонтный завод» г. Полярный, рассказывает о своей творческой задумке: «У нас композиция «Парящий орёл». Это символ наступившего года по старославянскому календарю. Решили поддержать год в старославянских традициях».

А вот Максим Беликов, участник команды МАОУ «Гимназия» г. Полярный, делится своим опытом работы со снегом: «Это не лепить, а вырезать, называется. Очень сложно. Надо, как говорится, откинуть всё лишнее. Идея пришла спонтанно, долго думали, что можно сделать, не хотелось быть банальными».

Продолжился праздник встречи солнца награждением призеров и победителей и народными гуляниями.