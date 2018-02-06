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День за днём с «Арктик-ТВ»06.02.18 19:30

Снежные скульптуры полярнинцы посвятили уходящей полярной ночи

Свои фантазии на тему полярной ночи представили снежные мастера из Полярного. Карантин, объявленный ранее в городе,  помешал полярнинцам  принять участие в ежегодном конкурсе вместе с другими городами большого ЗАТО. Но жители города решили не отказывать себе в удовольствии провести время в творческом соревновании. 7 снежных заготовок, установленных на главной площади, за пару часов превратились в шедевры искусства.

Организаторы опасались, что перепады температуры отразятся на качестве снежных кубов - заготовок. Оказалось напрасно. Заявки подали семь команд. Образовательные учреждения, школа искусств, военнослужащие полка ПВО и заводчане 10-го СРЗ. За полтора десятка лет у конкурса появились свои герои и даже легенды. Команда «Очумелые ручки» собрала целую коллекцию Гран-при. На этот раз снежные скульпторы работали без своего руководителя. Ещё осенью Андрей Хрусталёв переехал на новое место жительства, но всё же незримо присутствовал.

- Наша фигура будет символизировать  пробуждение полярной совы, - рассказывает  Наталья Тихова, член команды «Очумелые ручки» (школа № 2).

Дебютанты конкурса - заводчане. Их коллеги из снежногорской «Нерпы» в состязании поднаторели. Каждая их конкурсная заявка изобилует инженерными выкладками.

На всё про всё два часа. В арсенале самый разнообразный инструмент: строительный, столярный. Чтобы скульпторам было веселее работать, а зрителям наблюдать и подбадривать, тут же на площади выступали коллективы самодеятельности Центра культуры «Север».

- У всякого конкурса есть победители и призёры. Проигравших у нас не будет, - говорит Екатерина Ковалёва, представитель команды «Юные скульпторы» (Детская школа искусств). - Победные и призовые места распределись между всеми участниками. А вот обладатель Гран-при сменился.

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