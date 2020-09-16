Снежные завалы в Мурманске прошлой зимы продолжают беспокоить депутатов

Зима близко. И вопросы, касающиеся снежных хлопот, нужно решать уже сейчас. Поэтому на заседании комитета в областной Думе обсуждали тему обустройства новых мест снежных свалок и организации вывоза снега в Мурманске.

Прошлый год был крайне снежным и вывел из равновесия дорожные службы. Чтобы в этом году не возникало проблем со складированием снега во дворах Мурманска, принято решение обустроить новые места снежных свалок. Напомним, что сейчас в городе есть три таких объекта и одно находится в Дровяном. Полигоны уже проектируют, они будут готовы к следующей зиме.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Добавлю, что мы постарались договориться с мурманским водоканалом об использовании дополнительной площадки в Ленинском округе, на территории северных очистных сооружений, для складирования снега. Потому что зачастую управляющие компании, которые вывозили снег, отмечали, что места для хранения снега есть, но ехать туда очень далеко».

Ещё одним важным вопросом стало обсуждение вопросов предупреждения и ликвидации болезней животных на территории Заполярья. По данным специалистов, эпидемий среди братьев наших меньших нет.

Валерий Пантелеев, председатель комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Мурманской областной Думы: «К глубокому моему удовлетворению и даже удивлению, в настоящий момент, по крайней мере я не имею информации, случаев болезни, например, бешенством в Мурманской области не зарегистрировано».

По словам председателя комитета, важно решать проблему контроля безнадзорных животных. А именно, узаконить ответственность владельцев питомцев за нарушение их выгула, чипирования и содержание.