«Снежный движ» устроили в Кандалакше

Снежки знакомы всем с детства, но и вырастая, некоторые продолжают в них играть. Правда, современные условия игры немного другие, они проходят по правилам игры «Юкигассен».

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального района: «Данные соревнования проводятся для детей на базе Молодёжного центра «Гармония». Дети тренируются, чтобы играть со взрослыми. Соревнования интересные, пользуются популярностью».

Сергей Михеев, директор Молодёжного центра «Гармония»: «Это уже апробированная история правил, по которым интересно играть, понятная схема. Поэтому мы играем в снежки по правилам «Юкигассен», которые утверждены в рамках международного сообщества. Поэтому сегодня мы проверяем на поле, кто сегодня самый меткий и самый ловкий».

Подростковые соревнования «Снежный движ» в Кандалакше провели впервые, пять команд решили стать первопроходцами в этом турнире. Не жалея снарядов, они выбивали одного соперника за другим, пока не выиграл сильнейший состав.

Валентин Юрченко, игрок команды «UNO»: «Наша задача, чтобы данная игра привилась и стала подвижной игрой, благодаря которой ребята и взрослые проводили активно время».

Михаил Лобов, капитан команда «Северянка»: «В первый раз поиграл в прошлом году за свою школу, там ознакомился с правилами. В этом году тоже позвали. Собрал всех друзей и знакомых. Необычная игра, хорошая, чтобы провести выходной. Поднимает настроение в снежный день».

Команда «Северянка» стала победителем соревнований и забрала кубок Молодёжного центра «Гармония».