Снежный март не даёт расслабиться сотрудника УДХ Мурманска

За сезон, с ноября по март, в городе выпало 179% от нормы осадков. Только за прошедшие сутки из Мурманска Управление дорожного хозяйства вывезло более 5 тысяч кубометров снега.

Температурная весна ещё не скоро наступит в регионе. Март в столице Заполярья оказался не менее снежным. А сотрудникам Управления дорожного хозяйства Мурманска приходится спасать город от капризов погоды, написал в своём телеграм-канале глава Мурманска.

За сезон, с ноября по март, в городе выпало 179% от нормы осадков. Только за прошедшие сутки из Мурманска Управление дорожного хозяйства вывезло более 5 тысяч кубометров снега.

Ночью работы велись на дорогах общего пользования. В дневную смену расчистка продолжается, в том числе выполняется ручная уборка лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, тротуаров.