Снимок очереди в столовую заинтриговал пользователей соцсети

Почти 500 комментариев собрал пост «Очередь в столовую», размещенный в официальной группе «Мурманск» в соцсети «Вконтакте».

Пользователи высказывают самые разные мнения о причинах возникновения такой толпы. Одни утверждают, что очередь вполне может выстроиться на обед, другие думают, что люди стоят за зарплатой. Третьи, что это медпроверка, а может быть, пересменка.

Единственное, в чём солидарны комментаторы – в человеческой цепочке, растянувшейся на много метров никто не соблюдает социальную дистанцию. Впрочем, когда было сделано это видео - вчера или год назад - судить сложно.