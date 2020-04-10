Снова учимся мыть руки

Почему нужно мыть руки? Ответ на этот банальный вопрос даётся в одном уроков, посвященному пользе мытья рук. Отметим, что пренебрегать простыми правилами гигиены не стоит, особенно сейчас, ведь это может защитить нас от различных вирусов, болезнетворных микробов и бактерий.