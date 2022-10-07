Со дна Баренцева моря подняли американский танк

Он находился на борту транспортного судна «Баллот», которое совершало рейс из Шотландии в составе каравана JW-51. В его трюмах находилась различная техника, поставляемая Советскому Союзу по ленд-лизу.

Вблизи острова Кильдин судно разбилось в декабре 1943 года, налетев на скалы во время непогоды. Сам транспортник почти не сохранился, а вот часть его груза находится в удовлетворительном состоянии, в том числе и танк М3 «Ли», который специалисты Северного флота обнаружили в полутора милях от берега на глубине 52 метра.

Работы по подъёму многотонной машины с помощью килекторного судна заняли четверо суток, осложняли процесс сильные, меняющиеся течения в этом месте и то, что танк лежал на грунте башней вниз.

Как отмечают специалисты, машина хоть и сильно проржавела, все же находится в неплохом состоянии. Это не первый танк, который вблизи Кильдина достают флотские специалисты, такие работы были начаты в 2014 году. Поднятые со дна экземпляры реставрируют, вплоть до ходового состояния.