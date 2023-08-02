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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.08.23 19:30

Со скидкой 70%! «Нордическая выставка» радует северян в Оленегорске и н.п. Высокий

В Оленегорске со 2-го по 5 августа и в посёлке Высоком 6 и 7 августа работает спецпроект для Крайнего Севера «Нордическая выставка» от компании «Союз Импортёров».

Дизайнерские коллекции высокотехнологичной зимней, демисезонной, осенней одежды и обуви от ведущих производителей Европы и Северной Америки уже примерили многие северяне.

Спецпроект «Нордическая выставка» представляет обновленные коллекции осень-зима именно для капризной погоды Крайнего Севера. Демисезонные кожаные куртки из кожи буйвола, оленя, лося. Немецкие и чешские ветровки и итальянские пальто. Визитная карточка спецпроекта не только качество, но и цена. Последняя партия верхней одежды, ввезённая в страну до санкций, распродаётся со скидкой 70%.

Арина Кимонко, менеджер «Нордической выставки»: «Незаменимой вещью в гардеробе каждой девушки являются кожаные куртки. У нас представлены итальянские модели от компании «Milestone». Они из натуральной лаковой кожи, кстати говоря, кожа обработана полифитовым маслом. За счёт этого кожа полностью не промокает, на ней не остается следов после дождя и в принципе, эта одежда будет актуальна всю весну, осень и лето».

Сочные цвета, натуральные материалы и только современные и комфортные модели. Каждый сможет подобрать себе нужный размер, начиная от очень маленького 42-44-го, заканчивая богатырским — 70-72-ым.

Представленные обувь и верхняя одежда будут актуальны в течение длительного времени.

Ульяна Юденич, менеджер «Нордической выставки»: «Большой популярностью сейчас пользуются чешские и немецкие облегченные ветровки. Они бывают как укороченного, так и удлиненного плана. Снаружи ткань гартекс, которая не промокает и не продувается. Внутри натуральный дышащий подклад - вискоза. Изделия представлены в разных цветовых решениях. И у нас разные размеры: от 40-го до 74-го включительно. Кстати, цена на представленные товары в два три раза ниже, чем в магазина».

Сейчас покупать зимние коллекции выгоднее. «Нордическая выставка» представляет скандинавскую верхнюю одежду и обувь.

Большая коллекция зимних моделей канадских и норвежских «Алясок», финских облегченных дублёнок и изделий из норки по оптовым ценам ждёт северян в Оленегорске со 2-го по 5 августа с 10.00 до 20.00 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур») и в посёлке Высокий 6 и 7 августа с 10 утра до 20 часов вечера по адресу:  н.п. Высокий, улица Сыромятникова, 17 (здание «Wildberries»).

 

На правах рекламы.

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