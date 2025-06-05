Со следующего года социальную доплату к пенсии в Мурманской области начнёт устанавливать и выплачивать региональное Отделение Социального фонда

Нововведение упростит систему назначения выплат и снизит нагрузку со служб соцзащиты.

Немаловажную роль в этом вопросе играет практическая сторона: в настоящий момент региональная доплата нередко поступает пенсионерам отдельно от основной пенсии, вызывая путаницу и усложняя процедуру учёта доходов. Такой порядок создаёт неудобство для пожилых людей, вынуждая их следить за двумя разными поступлениями.

Пенсионерам не придётся приходить в клиентские службы для оформления выплаты или подавать какие-либо документы. Право на соцдоплату региональное Отделение фонда определит самостоятельно на основании имеющихся в информационных системах сведений.