Со слезами на глазах мурманчанка добивается справедливости

В редакцию «Арктик-ТВ» как в последнюю инстанцию написала письмо телезрительница. Её заставили оплатить услуги за отопление и подогрев воды во второй раз. История началась ещё в 2013 году, когда жителям нескольких домов по улице Шабалина пришли двойные квитанции.

Любовь Александровна в квитанциях любит порядок, а платить привыкла вовремя. К тому же пенсионерка получает субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она показывает платежки: в 2012 и начале 2013 года приходили отдельные квитанции – от ресурсника – за тепло, за прочие коммунальные услуги – от ТСЖ «Южное». Потом ситуация изменилась и квитанция стала единая – от УК «Южное».

- Управляющая компания выставляла квитанции по договору управления с ТСЖ «Южное». И все реквизиты одни и те же, - говорит Любовь Филинкова, пенсионерка. - Кто работал, одни и те же люди. Я тогда заплатила и пошла себе.

Не доверять своей управляющей компании повода не было. Потому и не насторожили квитанции, которые стали приходить позже от Мурманской ТЭЦ. «Я не обратила внимания на это, - рассказывает Любовь Филинкова, пенсионерка. - А потом, в марте, пришёл судебный приказ.

С Любови Филинковой стали требовать 25 тысяч рублей плюс пени. В судах удалось доказать, что услуги были оплачены, имелись все квитанции, кроме одной – за февраль 2014 года. Отсутствие платежки стало поводом для возбуждения нового дела.

Разбирательства длились вплоть до конца прошлого года. Любовь Александровна, сколько ни показывала квитанции за последующие месяцы без долгов, так и не смогла доказать, что услуга была оплачена и не её вина, что деньги осели на счетах управляющей компании.

- Я пошла к приставам, потому что всё равно взыщут, конечно, оплатила 5700 рублей 27 декабря. Приставы смотрят и говорят, что творится, - рассказывает Любовь Филинкова, пенсионерка. – У нас в доме 24 квартиры, у жильцов которых нет квитанций.

Не смогли доказать свою правоту – заплатили по второму кругу. Чтобы узнать, может ли Любовь Александровна вернуть свои деньги и рассчитывать на то, что справедливость восторжествует, мы обратились к эксперту программы «Коммунальный детектив», в которой принимает участие Юлия Ширяева, юрист.

Куда обращаться и как поступить, если и к вам пришли двойные квитанции – расскажем в новом выпуске программы «Коммунальный детектив».

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