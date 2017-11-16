Со снегом борются и техника, и люди

Борьба со снегом становится всё интенсивнее. Сотрудники Управления дорожного хозяйства Мурманска трудятся круглосуточно и стараются ради того, чтобы жителям города передвигаться по муниципальным дорогам было безопасно.

На одной из главных транспортных артерий Мурманска - Кольском проспекте гудит тяжёлая техника. Погрузчик собирает снежный отвал, оставшийся после прохождения грейдера, сваливает снег в грузовики. Дорога сразу же становится шире. Как минимум, на пол полосы. Не оставили без внимания дорожники и тротуары. Здесь трудятся рабочие с лопатами.

Предусмотрена и обработка противогололёдными материалами. В этом году Управление дорожного хозяйства заготовило более 30 тысяч тонн пескосоляной смеси. Более того, вскоре парк предприятия пополнят 18 новых машин.

- Новая техника будет предназначена и для летней, и для зимней уборки города, - отмечает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Но могу сказать, что для зимы мы приобретаем восемь фронтальных больших погрузчиков, два фронтальных мини-погрузчика, два тяжёлых грейдера и один ротор на базе машины «Урал».