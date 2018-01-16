Со снегом и машинами на обочинах приходится бороться рабочим УДХ

102 тысячи кубометров снега с начала зимы вывезено с улиц областного центра работниками УДХ. Рабочие предприятия трудятся круглосуточно. Всё делается для того, чтобы мурманские дороги даже после сильных метелей оставались доступными для транспорта.

Ночью нельзя шуметь, поэтому на улицы выходит чуть меньше техники, чем днём, около 65 единиц. Несмотря на публикуемый в средствах массовой информации график уборок, у коммунальных служб есть проблемы. Прежде всего, им мешают автомобили, которые собственники оставляют на обочинах дорог. Самые неуступчивые владельцы транспорта, по словам руководства дорожного хозяйства, живут на улицах Александрова, Бредова и проезде Ледокольный, где некоторые водители ни при каких условиях не хотят убирать с проезжей части своё движимое имущество. В организации уже задумываются над тем, чтобы при поддержке сотрудников ГИБДД эвакуировать нарушающие правила парковки машины сразу на штрафстоянку…

В этом году город пополнит парк уборочной техники, специалисты планируют закупить несколько погрузчиков, тяжелых грейдеров и установку для ямочного ремонта. «В настоящее время мы проводим закупки. Нам не так часто дают деньги на эти цели, - отметил Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». – Мы хотим купить ту технику, которая будет работать в наших зимних условиях с максимальной отдачей.