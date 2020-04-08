Со справкой в магазин ходить не надо!

Справка для похода в магазин жителям Мурманска не требуется, поясняют в региональном правительстве.

Накануне в открытом доступе появился образец документа, который якобы должны иметь при себе граждане, посещающие гипермаркеты вдали от своих домов.

Жители Мурманска начали переживать: как её распечатать, если дома нет принтера, можно ли заполнить от руки и выписать справку самому себе, наконец, будут ли штрафовать за отсутствие этого документа?

В региональном правительстве пояснили, что самим себе выписывать справки не надо. Такую форму надо будет заполнить, если на улице вас остановят сотрудники полиции. Напомним, что с 6 апреля в нашем регионе ужесточён режим соблюдения самоизоляции. Гражданам рекомендовано посещать близлежащие аптеки и продуктовые магазины, гулять с собаками и детьми рядом с домом.

Работающие северяне должны получить справки от работодателя о том, что они передвигаются по производственной необходимости.

За не соблюдение режима физическим лицам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.