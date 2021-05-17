Со знаменем в руках - в ЗАТО Александровск состоялась традиционная эстафета Победы

Знамя в руках участников эстафеты преодолело более 20 км пути через улицы Гаджиево, Снежногорска и Полярного.

Каждый год эстафета Победы привлекает всё больше новых спортсменов, как профессионалов, так и любителей, отмечают организаторы проекта. Например, Ольга, активистка семейного клуба «Жемчужина» из Снежногорска, принимая участие в спортивном забеге, показывает пример своим детям.

Ольга Крылова, участница «Эстафеты Победы – 2021», г. Снежногорск: «Мы должны помнить о тех героях, которые одержали Победу, принесли нам мир, мы живём сейчас в мирное время, я очень им за это благодарна. И пробежать эту эстафету – это самое малое, что мы можем сделать в честь их памяти».

А вот Ольга Компаниец, уже по традиции, эстафету открывает, неся знамя первые метры от старта – с площади Матушкина в Гаджиево.

По возрастным ограничениям школьники в забеге участвовать не могут. Однако координатор юнармейского движения в Александровске настроен организовать такое состязание для юнармейце в ближайшее время. Эстафету планируют посвятить освобождению Заполярья от немецко-фашистских захватчиков, а значит, уже осенью к забегу могут присоединиться участники военно-патриотических клубов и школьники старших классов.

Что касается этой акции - более ста человек пробежали свои дистанции, в среднем по 500 метров каждый. Конечно, были среди спортсменов и настоящие мастера, пробежавшие весь путь эстафеты.