Собачий «Освенцим» - 86 породистых собак освободили из заточения

В Мурманске 86 породистых собак освободили из заточения, в котором они находились по предварительной информации 10 лет! Вероятно, в попытке обогатиться концлагерь для животных своими руками создала сама заводчица. Разумеется, женщина не побеспокоилась о должном уходе и условиях содержания шпицев. В спасении заложников приняла участие и наша съемочная группа.

Жительница города Мурманска занимается разведением собак породы шпиц последние несколько лет. Совсем недавно заводчица снимала квартиру в девятиэтажном доме у женщины, которая сама живёт в Санкт-Петербурге. Арендодатель только в последний момент узнала, что в «двушке» с квартиранткой будут соседствовать и 80 собак.

Татьяна Ларина, бывший арендодатель горе-заводчицы: «Изначально там небольшой ремонт был, но она была жилая, а стала не жилая. Там девятиэтажный дом и с первого по верхний мухи, трупный запах».

С боем собачницу удалось выставить за порог. Но то, что она оставила после себя и своих узников, по-другому животных и не назвать, повергает в шок. От собачей мочи краска отслоилась от пола, от влажности-отошли обои, вдоль стен опарыши, дохлые мухи, остатки собачьих экскрементов.

После выселения горе-заводчица подалась в один из отелей Мурманска. Хозяина женщина заверила, что хочет открыть парикмахерскую для животных. О многочисленных питомцах, которые будут жить там на постоянной основе речи не шло. Мужчина согласился, ведь не так много желающих снять цокольный этаж, да и что плохого в салоне? Но вскоре невероятная вонь вынудила бизнесмена, его жену и друзей поднять на уши буквально весь город, чтобы хоть как-то воздействовать на странную женщину. В помещение удалось прорваться только в сопровождении судебных приставов.

Помимо того, что женщина жестоко обращалась с животными, она так же не раз брала кредиты в банках и не платила за коммунальные услуги.

Не исключено, что собаки ни разу не выходили на улицу и не дышали свежим воздухом, разве что в периоды, когда «концлагерь» переезжал, меняя адреса.

Татьяна Бровкина, волонтёр, зоозащитница: «Это просто ужас. Это нелюди. Она бесчеловечна, бессердечна. Ей всё равно. Она на счёт этих собак кормится и живёт. На сегодняшний день эта гражданка нигде не работает, денег на корм у неё нет».

Даже у такого жестокого вида предпринимательства нашлись свои приверженцы. Увидев на пороге судебных приставов, заводчица позвонила своей знакомой, чтобы та приехала и помогла ей. Так и случилось. Дама начала криками доказывать инспекторам, что собаки её, и она якобы сдала их в аренду.

Помимо того, что женщина явно не в курсе скольким собакам она приходится владелицей, она так же очень агрессивно отреагировала на волонтёров, которые отчаянно пытались спасти животных и вывести их к ветеринару. Своих четвероногих любимчиков объявившаяся владелица называла не по кличкам, а просто - «более или менее ценный материал».

Судебные приставы изъяли 86 собак, которые теперь отправятся в центр временного содержания. Четвероногих выносили в буквальном смысле коробками.

Ветврач сразу начал осмотр. По предварительным данным многие собаки истощены, кто-то даже пережил инсульт. В одной стае оказались совсем маленькие щенки, беременные, старые и умирающие от тяжелых инфекций животные. Дальнейшую судьбу четвероногих определит суд. В приюте шпицам обеспечат должный уход и окажут медицинскую помощь. Драться за еду им больше не придётся. Зоозащитники намерены добиться через органы юстиции самого жесткого наказания для безжалостной жительницы Мурманска.