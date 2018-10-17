Ученые рекомендуют прекратить промысел мойвыВ Мурманске фиксируются температурные рекорды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.18 19:30

Собачий «Освенцим» - 86 породистых собак освободили из заточения

В Мурманске 86 породистых собак освободили из заточения, в котором они находились по предварительной информации 10 лет! Вероятно, в попытке обогатиться концлагерь для животных своими руками создала сама заводчица. Разумеется, женщина не побеспокоилась о должном уходе и условиях содержания шпицев. В спасении заложников приняла участие и наша съемочная группа.

Жительница города Мурманска занимается разведением собак породы шпиц последние несколько лет. Совсем недавно заводчица снимала квартиру в девятиэтажном доме у женщины, которая сама живёт в Санкт-Петербурге. Арендодатель только в последний момент узнала, что в «двушке» с квартиранткой будут соседствовать и 80 собак.

Татьяна Ларина, бывший арендодатель горе-заводчицы: «Изначально там небольшой ремонт был, но она была жилая, а стала не жилая. Там девятиэтажный дом и с первого по верхний мухи, трупный запах».

С боем собачницу удалось выставить за порог. Но то, что она оставила после себя и своих узников, по-другому животных и не назвать, повергает в шок. От собачей мочи краска отслоилась от пола, от влажности-отошли обои, вдоль стен опарыши, дохлые мухи, остатки собачьих экскрементов.

После выселения горе-заводчица подалась в один из отелей Мурманска. Хозяина женщина заверила, что хочет открыть парикмахерскую для животных. О многочисленных питомцах, которые будут жить там на постоянной основе речи не шло. Мужчина согласился, ведь не так много желающих снять цокольный этаж, да и что плохого в салоне? Но вскоре невероятная вонь вынудила бизнесмена, его жену и друзей поднять на уши буквально весь город, чтобы хоть как-то воздействовать на странную женщину. В помещение удалось прорваться только в сопровождении судебных приставов.

Помимо того, что женщина жестоко обращалась с животными, она так же не раз брала кредиты в банках и не платила за коммунальные услуги.

Не исключено, что собаки ни разу не выходили на улицу и не дышали свежим воздухом, разве что в периоды, когда «концлагерь» переезжал, меняя адреса.

Татьяна Бровкина, волонтёр, зоозащитница: «Это просто ужас. Это нелюди. Она бесчеловечна, бессердечна. Ей всё равно. Она на счёт этих собак кормится и живёт. На сегодняшний день эта гражданка нигде не работает, денег на корм у неё нет».

Даже у такого жестокого вида предпринимательства нашлись свои приверженцы. Увидев на пороге судебных приставов, заводчица позвонила своей знакомой, чтобы та приехала и помогла ей. Так и случилось. Дама начала криками доказывать инспекторам, что собаки её, и она якобы сдала их в аренду.

Помимо того, что женщина явно не в курсе скольким собакам она приходится владелицей, она так же очень агрессивно отреагировала на волонтёров, которые отчаянно пытались спасти животных и вывести их к ветеринару. Своих четвероногих  любимчиков объявившаяся владелица называла не по кличкам, а просто - «более или менее ценный материал».

Судебные приставы изъяли 86 собак, которые теперь отправятся в центр временного содержания. Четвероногих выносили в буквальном смысле коробками.

Ветврач сразу начал осмотр. По предварительным данным многие собаки истощены, кто-то даже пережил инсульт. В одной стае оказались совсем маленькие щенки, беременные, старые и умирающие от тяжелых инфекций животные. Дальнейшую судьбу четвероногих определит суд. В приюте шпицам обеспечат должный уход и окажут медицинскую помощь. Драться за еду им больше не придётся. Зоозащитники намерены добиться через органы юстиции самого жесткого наказания для безжалостной жительницы Мурманска.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Игорь Туленков
16.10.18 20:36
При всем уважении к нашим друзьям-организаторам фестиваля "НордРек" хотелось бы восстановить историческую справедливость. В Заполярье с 2011 по 2016 год проводился фестиваль "И на камнях растут деревь
Комментарий к новости:Исторические реконструкторы Заполярья провели свой первый фестиваль
Юлия
14.10.18 14:59
Здравствуйте! Мусор каких габаритов обязаны вывозить мусорщики (мы выставили 2 тумбочки к двери мусоропровода, мусорщик сказал, что не обязан их вывозить)? Отдельного договора с мусор вывозящей компа
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Ганус Наталья Николевна, пенсионерка, филолог по образованию (выпускница МГПИ).
14.10.18 00:33
Я, как мать, бабушка, педагог, передаю от своего имени и имени своих экс- коллег по работе и общей борьбе слова сочувствия и поддержке пострадавшей девочке-подростку и её родителям (законным представ
Комментарий к новости:Ужасающий случай подростковой жестокости произошел в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Спальный район». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области упорно держат цены на бензин на одном уровне-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро - на 27-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 303 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика