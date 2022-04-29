Собачья жизнь в Молочном - шестерых щенков выбросили на улицу

Они совсем крошки, но уже натерпелись. Скорее всего, щенков выбросили на погибель.

Увидев на фотографиях среди щенят одного раненного, съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на место их вынужденного обитания.

В гаражах посёлка Молочного нас встретили голодные, измученные жаждой щенки. Вода в миске замерзла, им приходилось лизать лёд. Людям эта компания была очень рада, ведь человек – это надежда на то, что покормят. А ещё надежда на то, что возьмут домой.

Виктория Мардыкина, волонтёр: «Нужна помощь в передержке, пристройстве, информационная помощь. У одной собачонки проблема с лапкой, её кто-то покусал. Нужна финансовая помощь на лечение и дальнейшее пристройство».

Первым делом напоить и накормить. Благо, нашлись волонтёры. Тем временем съёмочная группа «Арктик-ТВ» искала, куда поехать с щенком, которому нужна медицинская помощь.

Анастасия Карева, главный редактор телеканала «Арктик-ТВ»: «Наша группа заберёт раненого щенка и увезёт в клинику, но помочь может каждый. Нужно позвонить по номеру телефона + 7 908-607-76-16. Это Виктория, волонтёр».

Пострадавшую от чьих-то острых зубов собачонку приняли в Кольской районной ветеринарной станции. У неё истощение и глубокая рана. Потребовалась срочная операция. Для специалистов экстренные ситуации не в новинку, они работают ради спасения жизней.

Светлана Давиденко, начальник отдела противоэпизоотических мероприятий ГОБВУ «Мурманская облСББЖ»: «Животных привозят всяких: с травмами – дорожный травматизм, укусы, жестокое обращение людей. Хочется, в связи с этим, сказать, что госветеринарная служба оказывает экстренную неотложную помощь собакам пострадавшим в ДТП на бесплатной основе».

Животного, найденного в тяжёлом состоянии, можно привезти в любое отделение государственной ветеринарной службы, где бесплатно окажут помощь, проведут реанимационные мероприятия. Это имеет большое значение. Волонтёры мимо пострадавших крошек не проходят, но у них на попечении уже по несколько «хвостиков», и каждого надо кормить и лечить».

Ирина Комлева, общественный инспектор в области отношения с животными: «Я часто привожу сюда собак, которых подобрали на улице. Марина Волкова помогала. Хочу поблагодарить доктора, чтобы все её знали. И вам спасибо, что помогаете с собачками».

На ветеринарной станции пострадавшей крошке сделали экстренную операцию. Без этой помощи она могла бы погибнуть от заражения крови, сообщила нам врач.

Анна Мурга, ветеринарный врач Кольской районной ветеринарной станции: «Животное поступило в состоянии сильного истощения, обнаружена рваная гнойная рана. Была оказана первая помощь, наложены швы и установлены два дренажа. Нужен уход, терапия, курс антибиотиков».

При медицинском уходе у крошки появилась перспектива стать здоровой собакой. Пока пострадавшей собачонке делали операцию, остальных щенков из её помета забрали на передержку. Теперь активно ищут дом, где собаки займут своё место и смогут дарить человеку свою любовь. Чтобы узнать, какая нужна помощь, можно обратиться по номеру телефона волонтёра + 7 908-607-76-16 (Виктория, волонтёр).