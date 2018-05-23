Собачью жизнь устроила соседям жительница Первомайского округа

Женщина устроила у себя на дому зоогостиницу, вот только о соблюдении санитарных норм она не побеспокоилась. От вони и периодического шума «взвыть» готовы уже все жители нижних этажей.

И вот так каждый день. На стук никто не открывает, хотя в квартире, очевидно, кто-то есть. Хозяйка быстро успокаивает собак и, притаившись, продолжает сидеть за дверью, не реагируя ни на что. По словам соседей, женщина давно занимается передержкой домашних животных. А на вырученные средства содержит всю семью: двоих несовершеннолетних детей и отца. Вот уже месяц соседям любителя животных не даёт покоя вонь, которая проникает сквозь щели в другие квартиры.

- Занимается она этим давно, а запах пошёл где-то месяц назад, - рассказывает журналистам «Арктик-ТВ» Александр Сухляев, сосед. - У неё там много собак. Точное число я не знаю, но не менее тринадцати. Она их не выгуливает.

Жильцы неоднократно пытались выйти на контакт с соседкой-собачницей, однако безуспешно. Фактически женщина не нарушает законы Мурманской области по содержанию животных. Ограничения по количеству собак в нём не установлены, однако, стиль её отношения можно назвать жестоким по отношении к четвероногим.

- Если говорить о жестоком обращении с животными, если соседи это усматривают, - говорит Людмила Овечкина, помощник Мурманского межрайонного природоохранного прокурора, - то в действиях конкретного лица может быть такой состав преступления. Я бы сказала, что мурманчанам в этой ситуации нужно обращаться в органы внутренних дел, в полицию.

Однако проникнуть в квартиру, чтобы установить источник вони, без согласия хозяйки или постановления суда не сможет даже участковый. А без прямых доказательств, обвинения в адрес собачницы будут необъективны. Соседям остается своими силами призывать женщину к уму-разуму.