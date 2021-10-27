Собака чуть-чуть не сорвала свадьбу

Поверьте, это реальная история, которая случилась с парой молодожёнов из Мурманска.

Из-за этого маленько сорванца - собаки по кличке Конор породы чихуахуа едва не сорвалась свадьба Василия и Анастасии. Дело в том, что за несколько часов до торжественного события питомец сгрыз паспорт одного из будущих супругов. Сейчас эта ситуация выглядит забавной, но на тот момент у молодых людей она вызвала шок.

На помощь молодожёнам пришили полицейские из подразделения по вопросам миграции, которые, выслушав их, восстановили уничтоженный собакой документ всего за 40 минут.

Александр Саврасов, начальник отдела по работе с гражданами РФ УВМ УМВД России по Мурманской области: «Здесь нет ничего особенного. Подразделения идут на встречу открыто и без проблем».

Остается только пожелать молодожёнам долгих счастливых лет совместной жизни. А впредь, не оставлять важные документы в местах куда может добраться их неугомонный питомец.