«Собаки на колёсах» - трогательные истории «Вечёрки»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В декабре этого года в Мурманске откроется новый театр кукол. Он будет находиться не на первом этаже областной библиотеки, как прежде, а в новом здании на проспекте Ленина. Сколько залов будет в детском театре? Какие интересные дизайнерские находки увидели журналисты «Вечёрки» в новых помещениях? Об этом в свежем номере «Вечернего Мурманска».

Около 350 северян предпенсионного возраста до конца нынешнего года бесплатно получат новую профессию. Обучение в рамках проекта «Старшее поколение» организует Центр занятости населения. Как выучиться на повара, кадровика или медсестру и куда обращаться, расскажет сегодня «Вечёрка».

Сегодня в Мурманске завершается приём заявок на участие в самом красивом летнем конкурсе – «Мой зелёный город – мой уютный дом». Какие цветы любят сажать мурманчане в своих палисадниках? Как найти единомышленников-озеленителей в своем дворе? Об этом – в сегодняшнем номере «Вечернего Мурманска».

Журналисты «Вечернего Мурманска» пообщались с хозяевами собак-инвалидов. Эти мурманчане не стали усыплять получивших травму любимых питомцев, а сделали всё, чтобы их жизнь была комфортной. Трогательные истории «Вечёрка» публикует под заголовком «Собаки на колёсах».