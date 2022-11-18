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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.22 19:30

Собаки раздора, или Можно ли защитить Люсю и Машу от недовольной мурманчанки

В Мурманске во дворе около дома №15 по улице Беринга построена будка для двух мирных и стерилизованных дворняг. Но рядом с собачьим домиком находится детская площадка. Местные жители разделились во взглядах, и теперь этим четвероногим грозит опасность повторного отлова. В таком случае сюда они уже не вернутся.

Недавно к общественному инспектору в области защиты животных обратились неравнодушные северяне из Первомайского района Мурманска.

Ирина Комлева, общественный инспектор в области обращения с животными, г. Мурманск: «Ко мне обратились граждане данного двора, которые утверждают, что есть некая женщина, выразившая несогласие с тем, что во дворе живут две собаки. Она хочет, чтобы собак во дворе не стало. Я, поговорив с гражданами - с инициативной группой, выяснила, что они этих собак за свои деньги стерилизовали, животным поставлены чипы и бирки. Жёлтая бирка говорит о том, что собака не агрессивная, она, когда была отловлена, была проверена на агрессивность. Собака имеет право жить в среде обитания».

За собаками в этом дворе следят 10 волонтёров.

Янина Мясникова, местная жительница: «Одна у нас Люсенька. Как я знаю, она родилась вообще в этом дворе. Для неё и будка-то построена была. Маша – собака, которая попушистее».

Неравнодушные северяне кормят питомцев, следят за чистотой в будке и на прилегающей к ней территории. 

Виктория Таран, местная жительница: «Хотела бы сказать, чтобы мнение жильцов, которые любят животных, тоже учитывалось. Среда обитания этих двух собачек, которых мы тут приютили и заботимся, дома от Беринга пятнадцать до Беринга семнадцать и Ледокольный пятнадцать. Женщина, которая выразила несогласие, вообще живёт на Беринга, дом одиннадцать, а и собачки там обычно и не обитают, никогда там не лежат и их там не кормит никто. Очень странно, что женщина имеет какие-то претензии».

На собрание, где решалась судьба собак, местная жительница, выразившая протест, не явилась.

Ирина Комлева, общественный инспектор в области обращения с животными, г. Мурманск: «Я с ней созванивалась, разговаривала. Я говорю, вы пострадали, вас укусили или одежду порвали… Она сказала, что нет, я просто хочу, чтобы этих собак во дворе не было».

Один из аргументов против животных во дворе - это соседство их территории с детской площадкой. А повторный отлов для собак ничем хорошим не обернётся – их заточат в приюте до конца жизни.

Ирина Комлева, общественный инспектор в области обращения с животными, г. Мурманск: «Возможно, что будку надо перенести. Вот об этом подумаем».

В социальной сети «ВКонтакте» неравнодушные горожане опубликовали пост о случившемся, они надеются на то, что благополучию Люси и Маши ничего не грозит.

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