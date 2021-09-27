Собаки сбились в стаю, а горожане объединились в требовании регулирования численности бездомных животных

Раздор из-за беспризорных животных вспыхнул на улице Новое Плато Мурманска. Правда, в этот раз любители собак и те, кто боится четвероногих, выступили единым фронтом. Горожане хотят, чтобы численность уличных псов регулировалась цивилизованными методами.

Татьяна Тюх ежедневно подкармливает городских бродячих собак: насыпает корм в дежурный пакет и на личном автомобиле развозит еду по уже известным ей местам, где обитают бездомные животные. Девушка такой же благотворительностью занимается и в собственном дворе. Одно но, четвероногие быстро освоились и даже почувствовали себя хозяевами территории.

Татьяна Тюх, зоозащитница: «Я никогда не проходила мимо, пыталась их чем-то накормить, других собак я кормила с жильцами, не зная, что их нельзя кормить в придомовой территории. Эта была наша ошибка. Собачки стали полноценными жителями, освоились в подъездах. И, по словам жильцов, некоторые горожане ходили с палочкой, а псы начали отвечать с помощью зубов.

Собак сейчас не отстреливают и не отлавливают навсегда. Их стерилизуют и отпускают обратно на улицы городов, а четвероногие снова сбиваются в стаи. На Новом Плато раззадоренные псы в течение продолжительного времени буквально не дают прохода северянам.

На районе проживает много молодых семей. Они опасаются за детей. Ведь за каждым шагом ребёнка не уследишь, да и за ручку водить чадо из школы ежедневно не будешь.

Владимир Березин, житель Мурманска: «У собак туалет находится на детской площадке, здесь у них лежаки, ковры расстелены – созданы все условия, чтобы они здесь бегали. Эти своры бегают, нападают на детей, кусают за ноги, на женщин нападают и на домашних питомцев, с которыми выходят погулять люди».

Автолюбителям также досталось от бесхозных животных.

Максим, житель Мурманска: «На крыле машины были следы от собачьих зубов, краска стерта! Кому предъявлять претензии? Весной стая увеличивалась до двадцати особей, и они мешают спать ночью, гавкают и живут своей жизнью. И не все люди не боятся собак».

Зоозащитники и те, кому соседство с собаками кажется небезопасным вместо того, чтобы вылить поток ненависти друг на друга, сошлись в едином мнении: хвостатые животные - обитатели промзон, гаражей и свалок заслуживают лучшей жизни. Их численность должна регулироваться цивилизованно. Активисты написали обращение в прокуратуру и в администрацию города Мурманска в надежде на то, что на их проблему обратят внимание и, самое главное, помогут в решении.