Собаку содержать – надо законы соблюдать

В природоохранную прокуратуру и органы внутренних дел продолжают поступать жалобы от недовольных горожан. Обращения чаще всего связаны с покусами и нападением бездомных собак на прохожих, в том числе и на детей. Однако, нередко четвероногие оказываются домашними питомцами или находятся под опекой жильцов подъезда или дома. И всё же зачастую эти животные находятся на улице без сопровождения ответственного за них человека.

- Если животное находится на свободном выгуле без сопровождающего лица, то такое животное считается безнадзорным и принадлежит отлову соответствующими службами независимо от того, есть на собаке ошейник или нет, - комментирует ситуацию Людмила Овечкина, исполняющая обязанности заместителя природоохранного прокурора.

Закон Мурманской области «О содержании животных» запрещает содержание четвероногих в общих помещениях многоквартирного дома: подъездах, подвалах и на площадках между этажами. Наличие ошейника на таком животном не избавляет его от статуса «безнадзорного» и собака подлежит отлову. Однако, лохматые, проживающие на частных территориях, могут находиться за забором дома без ошейника, намордника и поводка. Пересекать ограждение без надлежащей амуниции и сопровождающего такому животному строго запрещено.

- Хозяин животного несёт ответственность за любой вред, который животное может нанести людям и имуществу других людей, - поясняет Людмила Овечкина, исполняющая обязанности заместителя природоохранного прокурора.

Все домашние животные обязаны выгуливаться на поводке в сопровождении хозяина старше 14 лет. А особи, рост в холке которых превышает 35 сантиметров, должны быть в намордниках. Ни в коем случае не допускается выгул собак вблизи массового скопления людей: в парках, скверах, в местах проведения зрелищных мероприятий, на территориях школ, больниц и детских площадок.