«Собери ребёнка в школу - заплати алименты!» - сотрудники регионального УФССП проводят акцию

В преддверии Дня знаний Управление Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области запустило ежегодную акцию «Собери ребёнка в школу - заплати алименты!», направленную на обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних.

Сотрудники службы организовывают усиленные рейды, например, по поиску автотранспортных средств, принадлежащих неплательщикам. Делают это с помощью специального приложения «Мобильный розыск».

Проще всего неплательщиков можно найти в местах скопления большого количества людей. На этот раз они были вычислены на парковке торгового комплекса в центре города. Нарушителям грозит административная ответственность.

В настоящее время у судебных приставов Мурманской области на исполнении находится более 5 тысяч производств, связанных c алиментами. Принудительно в пользу детей взыскано около 380 миллионов рублей.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области: «В случае обнаружения у должника в наличии в его собственности транспортного средства мы имеем право наложить на него арест с дальнейшей передачей на реализацию. Если обнаружим, что задолженность несущественная, то вызовем явкой на приём к судебному пристав-исполнителю.».