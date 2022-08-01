Собери ребёнка в школу! Благотворительная акция в поддержку семей стартовала в Мурманске уже в пятый раз

На базе приёмной по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина, 88 открыт пункт сбора школьных принадлежностей для социально-незащищенных и многодетных семей. Все неравнодушные северяне могут поделиться необходимым для школы инвентарём, это могут быть тетради, ручки и пеналы, рюкзаки, сумки для сменной обуви и даже форма. Важно, чтобы вещи были новые.

На базе приёмной по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина, 88 открыт пункт сбора школьных принадлежностей для социально-незащищенных и многодетных семей. Все неравнодушные северяне могут поделиться необходимым для школы инвентарём, это могут быть тетради, ручки и пеналы, рюкзаки, сумки для сменной обуви и даже форма. Важно, чтобы вещи были новые.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «Сегодня стартует акция «Собери ребёнка в школу». Это важное мероприятие. Я в нём поучаствовала и хотела бы призвать наших жителей, если есть такая возможность, поучаствовать в ней и помочь семьям соотечественников. В этом году эта акция имеет свою особенность, потому что мы помогаем детям, которые приехали с территории Донбасса, ЛНР, ДНР. Конечно, я думаю, жители Мурманской области имеют доброе сердце и поучаствуют».