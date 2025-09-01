«Собери ребёнка в школу»: почти 50 юных александровцев получили подарки к началу нового учебного года

В рамках проекта партии «Единая Россия» новенькие рюкзаки для первоклашек, канцелярию и наборы для творчества по всей стране получают школьники льготных категорий семей. ЗАТО Александровск - не исключение. В этом году почти 50 детям помогли подготовиться к школе общественники и неравнодушные жители Мурманской области.

Полный рюкзак - альбомов для рисования, красок, тетрадей – всего, что пригодится в школе или на внеурочных занятиях.

Одними из первых в ЗАТО Александровск подарки к новому учебному году получают первоклассницы Юлия и Алина Кострушины.

Валерий Кострушин, участник акции, г. Полярный: «Мы – дети творческие: красим, рисуем и поём. Там фломастеры разные, красивые, они всегда в хозяйстве пригодятся».

Подготовиться к школе мальчишкам и девчонкам из многодетных и малообеспеченных семей, а также детям участников специальной военной операции помогают неравнодушные северяне. Акция так и называется - «Собери ребёнка в школу». Такая поддержка неоценима, признаются родители.

Уже по традиции с полезными в учебе наборами первоклассникам приобретают и рюкзаки.

Джамиля Джаншаева, участник акции, г. Полярный: «Мы логопеда посещали, теперь готовы: хорошо читает, пишет, считать умеет».

Почти 50 юных александровцев получат подарки к школе.

Напомним, участие в акции могли принять все желающие: канцелярию и наборы для творчества оставляли в специальных боксах или приносили в офисы партии.