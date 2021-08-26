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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.21 19:30

«Собери ребёнка в школу. Заплати алименты» - судебные приставы провели очередной рейд по должникам

Такие рейды судебные приставы совершат регулярно. Ищут злостных неплательщиков. В этот раз сотрудники ведомства по госномерам искали алиментщиков, которые к новому учебному году не торопятся исполнять свой долг и платить по счетам.

На парковке одного из торговых центров Мурманска приставы проверили десятки автомобилей. Большинство владельцев оказались чисты, им для профилактики сотрудники вручали брошюры. Однако на счету владельца этой «Мазды» оказался непогашенный долг.

Наталья Поникарова, инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Мурманской области: «Должник является неплательщиком по штрафам, сумма штрафов составляет 5 тысяч рублей. Ему оставлено требование о явке на приём к судебному приставу-исполнителю для дачи объяснений, либо оплаты задолженности».

Из-за небольшого долга автомобиль не эвакуировали, всё обошлось сообщением оставленным под дворником. Однако, если в установленный срок владелец не погасит должную сумму, разговор с мужчиной будет другим. Отметим, что сейчас у судебных приставов находится порядка 6,5 тысячи исполнительных производств, общая сумма которых превышает один  миллиард рублей. Более 4 тысяч алиментщиков ограничены в праве выезда за границу. Более одной тысячи - ограничены в праве управления транспортом.

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